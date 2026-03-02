Spurs una batosta chiude la striscia di 11 vittorie | i Knicks dominano Jokic non basta a Denver

I Spurs hanno perso una partita importante che ha interrotto la loro serie di undici successi consecutivi, con i Knicks che hanno dominato sul campo. Denver ha visto il suo serbo con un'ennesima tripla doppia, ma la squadra dei Timberwolves ha ottenuto la vittoria. Anche Cleveland e Chicago hanno ottenuto risultati positivi nelle rispettive sfide.

I Timberwolves passano a Denver, Wemby fa divertire il Madison Square Garden ma alla fine a vincere sono i Knicks, interrompendo così la striscia di undici successi consecutivi per gli Spurs, mentre i Cavs passano a Brooklyn. Continua il difficile momento per i Nuggets (37-24) che si fanno superare tra le mura amiche anche dai Timberwolves (38-23). Denver incassa quindi la sua ottava sconfitta nelle ultime 12 gare. Minny non ha nemmeno bisogno di una prestazione da cinema da parte di Edwards che fa il suo senza però incantare e alla fine chiude con 21 punti. Ottimo, invece, l’impatto dalla panchina dell’ex Nuggets Hyland: 18 punti, con 67 al tiro, in 16’ di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spurs, una batosta chiude la striscia di 11 vittorie: i Knicks dominano. Jokic non basta a Denver Rivincita Spurs sui Knicks, Denver ok alla prima senza JokicSuccessi anche per Chicago, OKC e Washington ROMA - Serve un super Julian Champagnie ai San Antonio Spurs per battere i New York Knicks 134-132 al... Festa a Denver: Jokic torna e devasta i Clippers. Lakers e Knicks passeggianoRientra Jokic e tanto per cambiare produce una prestazione da Mvp, guidando i Nuggets al successo sui Clippers. Contenuti e approfondimenti su Spurs. Argomenti discussi: Tudor, che batosta al debutto: Tottenham travolto nel derby con l'Arsenal; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 26ª giornata. Wembanyama chiude: Spurs più forti di fatica e ritardo contro i MagicSulla carta era la classica trappola di calendario: rientro notturno da Charlotte, back-to-back da gestire e una palla a due rinviata di quasi cinque ore che avrebbe potuto spegnere chiunque, ma non.. pianetabasket.com