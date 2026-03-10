Super Coppolaro Chierico fa l’assist Tavernelli frizzante

Il portiere effettua alcuni interventi impegnativi, rimanendo comunque sempre vigile tra i pali. Il difensore centrale si distingue per le sue prestazioni in fase difensiva e offensiva, coprendo bene la fascia e contribuendo con cross precisi in area. La partita vede anche un assist di un giocatore a centrocampo, che si presenta molto attivo e coinvolto nel gioco.

VENTURI 6 Interventi impegnativi non ne compie. Però è sempre vigile. COPPOLARO 7 Bene in entrambe le fasi: copre la fascia e quando sale mette cross bel calibrati in area. GILLI 6,5 Incerto quando manca l'anticipo su Bifulco, ma viene graziato dall'attaccante rossoblù. Unica sbavatura. CHIOSA 6,5 Il rientro del capitano in difesa sposta gli equilibri e anche chi gli gioca accanto ne beneficia. (Dal 69' RENZI SV). RIGHETTI 5 In sofferenza quando il Campobasso attacca dalla sua parte facendosi, spesso, infilare con troppa facilità. MAWULI 5,5 Si divora un'occasionissima dopo una manciata di minuti anche se, in parte, è bravo il portiere a chiudergli lo specchio.