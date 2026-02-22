Super Coppolaro E Pattarello fa la differenza

Super Coppolaro e Pattarello hanno deciso la partita, grazie alle loro giocate decisive. Coppolaro ha segnato il gol vincente, sfruttando un'occasione nata da un cross preciso di Pattarello. La loro intesa si è rivelata fondamentale nel risultato finale, con Pattarello che ha fornito assist e Coppolaro che ha finalizzato al meglio. La squadra conferma la sua solidità e la capacità di trovare soluzioni rapide in attacco. La partita si è conclusa con una vittoria importante.

VENTURI 6. Non deve quasi sporcarsi i guanti. Sempre puntuale in uscita, allunga ancora la sua imbattibilità. RENZI 6. Falcata e intesa con Pattarello ancora da ritrovare del tutto. Comunque una buona prova. Finisce a centrocampo, come alle origini. COPPOLARO 7. Sempre in anticipo, sempre sul pezzo. Provvidenziale su Minta nella ripresa. Commette un solo fallo e viene ammonito: salterà il Ravenna. GIGLI 6,5. Non giocava da un po' ma non mostra impacci. Ruvido, roccioso, affidabile e concentrato come suo solito. RIGHETTI 6. Qualche errore di troppo, anche al cross, ma dietro fa buona guardia (78' DI CHIARA 6.