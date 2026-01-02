L’Arezzo a Forlì punta sull’usato sicuro C’è Tavernelli chance per Chierico e Renzi

L’Arezzo a Forlì si concentra sull’usato sicuro, puntando su giocatori come Tavernelli, Chierico e Renzi. La rifinitura odierna ha concluso gli allenamenti, con Cristian Bucchi che valuta le prime scelte per la formazione dell’Arezzo 2026. La squadra si prepara con attenzione, mantenendo un approccio pragmatico per affrontare al meglio la stagione.

di Andrea Lorentini AREZZO Ancora un allenamento, la rifinitura odierna, a disposizione di Cristian Bucchi per scegliere la prima versione dell’ Arezzo 2026. In attesa di ufficializzare i nuovi acquisti Coppolaro (già aggregato al gruppo) e Arena, il tecnico amaranto ripartirà dall’usato sicuro. Dal gruppo e dagli interpreti che hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto realizzando 40 punti, di cui 43 sul campo contando i tre di Rimini. L’allenatore romano spera che la sosta sia servita per ricaricare le pile a quegli elementi che più di altri hanno tirato la carretta e sono arrivati con il fiato corto alla pausa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Amaranto Channel. . Manca sempre meno alla prima partita del girone di ritorno dell'Arezzo: scopriamo i numeri e le curiosità del match contro il Forlì. #SSArezzo #AmarantoChannel - facebook.com facebook

Attiva da oggi 30 Dicembre alle h 12:00 la prevendita per Forlì-Arezzo in programma allo Stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, , con inizio alle ore :. Qui tutte le info shorturl.at/zgTAG #SempreSoloForzArezzo x.com