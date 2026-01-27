Sfilate Haute Couture di Parigi | Nicole Kidman una diva tra piume e paillettes e tutte le altre star in front row

La seconda giornata di sfilate Haute Couture a Parigi ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Nicole Kidman. Le collezioni presentate hanno attirato l’attenzione di pubblico e media, confermando il ruolo centrale della capitale francese nel mondo della moda di lusso. Questo evento rappresenta un momento importante per le maison di moda, che mostrano le nuove tendenze e l’artigianalità che contraddistinguono la haute couture.

La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison. Da Nicole Kidman a Dua Lipa, da Penélope Cruz a Tilda Swinton e non solo, le stelle brillano nei front row. La settimana delle sfilate Haute Couture di Parigi procede a pieno ritmo. Mentre sulle passerelle sfilano le collezioni della Primavera-estate 2026, nei front row brillano le più celebri stelle del firmamento hollywoodiano (e non solo).

