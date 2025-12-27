Udine sempre più cara | fino a 450 euro in più all’anno per le famiglie

A livello nazionale l’inflazione mostra segnali di rallentamento, ma per molte famiglie il sollievo resta solo sulla carta. In Udine, come nel resto del Friuli Venezia Giulia, il costo della vita continua a crescere, con effetti concreti e immediati sui bilanci domestici. Secondo gli ultimi dati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Lo sport è sempre più accessibile. Iscrizioni ad associazioni e società: buoni fino a 125 euro per le famiglie

Leggi anche: Taglio Irpef fino a 440 euro l'anno per i redditi fino a 50mila euro: ecco le misure per imprese e famiglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cara Pallacanestro… sei un battito che accelera, un sogno che rimbalza, un tiro preso col cuore. Ci insegni a cadere e rialzarci insieme, a crederci fino all’ultimo secondo. Oggi celebriamo te. Sempre #ApuUdine #Bianconeri #WorldBasketballDay - facebook.com facebook

#CongiunturaFlash dicembre: calano #export e #produzione industriale, deboli i #consumi, #elettricità ancora cara Centro Studi @Confindustria confindustria.it/news/congiuntu… x.com