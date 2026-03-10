Donna accoltellata sul bus | si è suicidato Antonio Meglio

Un uomo ha aggredito una giovane penalista sull'autobus C32 in via Simone Martini al Vomero, colpendola con un coltello. Dopo l'intervento, è stato ricoverato all'ospedale san Giovanni Bosco, dove si è suicidato. La donna è rimasta ferita, mentre l'aggressore ha deciso di togliersi la vita poco dopo. La vicenda si è conclusa con la morte dell'uomo nel nosocomio.

Si è tolto la vita nell'Ospedale san Giovanni Bosco, nel quale era stato ricoverato dopo l'aggressione a colpi di coltello alla giovane penalista, nell'autobus C32, a via Simone Martini, al Vomero. Antonio Meglio era stato interrogato ieri dai magistrati e, da quanto si apprende, era rimasto scioccato dalle accuse e dal racconto dell'accaduto, dichiarando di non ricordare assolutamente nulla dell'episodio. L'uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri, intorno alle 21. Da quanto apprende NapoliToday, ma al momento non ci sono conferme, si sarebbe impiccato nella sua stanza. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

