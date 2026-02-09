Sotterraneo rilegge Fahrenheit 451 | Il fuoco era la cura al Teatro Municipale

Al Teatro Municipale, Sotterraneo ha messo in scena una rilettura di Fahrenheit 451. La compagnia ha portato sul palco una versione moderna del romanzo di Ray Bradbury, scritto nel 1953, ma ancora molto attuale. Lo spettacolo si concentra sul tema del fuoco come cura, come simbolo di rinascita e di conoscenza, in un mondo che brucia libri e idee. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico con immagini forti e interpretazioni intense, lasciando spazio a riflessioni sul presente e sul futuro.

Sotterraneo attraversa e rilegge liberamente Fahrenheit 451, il celebre romanzo di fantascienza di Ray Bradbury, scritto nel 1953 ma che continua a proporre spunti di riflessione alla luce di quanto avviene nel nostro presente. Al Teatro Municipale di Piacenza giovedì 12 febbraio alle ore 21 va in scena "Il fuoco era la cura", grande successo del collettivo di artisti che abbiamo visto l'ultima volta nella nostra città nell'ottobre 2023 con "L'angelo della storia". E ancora una volta sarà una serata da tutto esaurito. Ideazione e regia dello spettacolo sono di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa (quest'ultimo, premio Hystrio alla drammaturgia 2025, firma anche la scrittura).

