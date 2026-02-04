Raro caso di meningite tubercolare a Bologna grave bimba di 2 anni e mezzo | profilassi per i compagni d'asilo

Una bambina di due anni e mezzo di Santa Sofia è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Si tratta di un caso raro di meningite tubercolare, che ha suscitato preoccupazione tra i genitori dei suoi compagni di asilo. Le autorità hanno già avviato la profilassi per proteggere gli altri bambini.

Una bimba di due anni e mezzo di Santa Sofia è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per una rara forma di meningite tubercolare. Già effettuata la profilassi a parenti e compagni d'asilo.

