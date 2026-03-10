Studentessa minorenne violentata all' Arco d' Augusto mentre andava a scuola condannato l' autore

Il 10 dicembre 2020 una studentessa di 15 anni è stata vittima di violenza all'Arco d'Augusto di Rimini mentre si recava a scuola. Dopo un procedimento giudiziario, l'autore degli abusi è stato riconosciuto colpevole e condannato. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'episodio e sulle conseguenze legali per l'uomo coinvolto.

La ragazzina aveva riconosciuto il maniaco che aveva iniziato ad importunarla sull'autobus nell'album fotografico della Polizia di Stato Quella del 10 dicembre del 2020 era stata una mattinata di terrore per una ragazzina, all'epoca 15enne, abusata da un maniaco all'Arco d'Augusto di Rimini mentre andava a scuola con l'uomo che, nella giornata di martedì, è stato riconosciuto colpevole degli abusi e condannato. La minorenne, quel giorno, si trovava sull'autobus per raggiungere il capoluogo e andare a lezione ma, come aveva raccontato poi al personale della Polizia di Stato, si era trovata un uomo che aveva iniziato ad importunarla sul mezzo pubblico.

