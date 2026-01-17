Padova studentessa violentata dal portiere di un albergo mentre era ubriaca a una festa di laurea

A Padova, un giovane di 24 anni, portiere d’albergo, è imputato per aver abusato di una studentessa universitaria durante una festa di laurea. La ragazza, visibilmente ubriaca, avrebbe subito un abuso mentre era in condizioni di vulnerabilità. L’indagine si concentra sui fatti accaduti, evidenziando la gravità dell’accaduto e la necessità di approfondimenti sulla tutela delle vittime di violenza.

Un ragazzo di 24 anni originario di Cassino (Frosinone), all'epoca dei fatti portiere d'albergo a Padova, è imputato per violenza sessuale con l'accusa di aver abusato di una studentessa universitaria approfittando delle sue condizioni psicofisiche compromesse dopo una festa di laurea. Il procedimento, che riguarda una giovane padovana, è arrivato al rito abbreviato davanti alla gup Laura Alcaro. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto una condanna a due anni di reclusione. La sentenza, come riferisce Il Gazzettino, è attesa per il prossimo 29 gennaio. Cos'è successo quella sera. I fatti risalgono al maggio 2024.

