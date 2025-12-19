Un'initiative innovativa trasforma l’ex Fonderie di Modena in un quartiere di case a canoni agevolati, offrendo una soluzione sostenibile e accessibile. Questa proposta rappresenta un passo concreto per rimediare agli errori passati e dare nuova vita a un’area storica, contribuendo a un futuro più inclusivo e rinnovato per la comunità. Un esempio di come il riuso e la solidarietà possano tracciare una strada verso il domani.

© Ilrestodelcarlino.it - Idea alloggi nelle ex Fonderie: "Cento case a canoni agevolati. Così si rimedia ai tanti errori"

Un centinaio di alloggi ad affitti sostenibili all’ex-Fonderie. La proposta è di Modena volta pagina a proposito del futuro dell’ex impianto industriale. "Il caso delle ex Fonderie è un delitto annunciato per le casse comunali – attacca Movp –. Il recupero, di cui si favoleggia da decenni e iniziato due anni fa dalla Giunta Muzzarelli, è una patata bollente nelle mani del sindaco Mezzetti. I costi, infatti, sono schizzati da poco più di 20 a oltre 50 milioni, il 150% in più. Ciò è dovuto sia all’aumento dei prezzi, sia alle raffazzonate previsioni del progetto". Se la prima causa “era parzialmente prevedibile, la seconda è inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Superbonus e casa, caccia ai furbetti del 110%. Dalle verifiche su 3mila case agli alloggi: cosa cambia

Leggi anche: Via al bando case popolari. Dieci alloggi per 7 Comuni: "La lista d’attesa si allunga"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ex fonderie Bastianelli, è cambiata la proprietà. Il cantiere per le nuove residenze riparte a gennaio 2026 - A metà 2027 ci saranno 35 nuovi appartamenti, alcuni dei quali dedicati a studenti e lavoratori ... romatoday.it