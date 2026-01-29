Busca al via lavori per 2,5 milioni sulle frane

Sono partiti ieri i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 22 di Busca. La strada, che collega Tredozio e Portico per 14 km, ha subito danni a causa delle frane causate dall’alluvione di maggio. Sono 2,5 milioni di euro i fondi investiti per riparare i cedimenti e prevenire nuovi smottamenti. La ripresa dei lavori segna un passo importante per garantire maggiore sicurezza a chi percorre questa strada ogni giorno.

Sono iniziati ieri i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla Sp 22 ‘Busca’, strada provinciale che collega per 14 km i comuni di Tredozio e Portico e San Benedetto, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 2.500.000 euro è finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del Pnrr. Il progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la Sp 22 dal Km 4+300 al km 9+200 tutti nel Comune di Tredozio. Il primo cantiere è stato aperto in località Case di Sotto e Montalto nel versante di Portico, ma in Comune di Tredozio, nei pressi del vulcanino del Monte Busca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Busca, al via lavori per 2,5 milioni sulle frane Approfondimenti su Busca Strada Ricostruzione post alluvione, sotto ai ferri anche la provinciale Busca: lavori per 2,5 milioni di euro Questa settimana sono iniziati i lavori di riparazione sulla provinciale 22 a Busca. Partono i lavori nella zona distrutta dalle frane del 2023: al via il cantiere da 6 milioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. FULLAccidentally Married the Mafia Boss: His Long-Planned Favoritism- A Forbidden Love Story #movie Ultime notizie su Busca Strada Argomenti discussi: SP 22 Busca, al via lavori da 2,5 milioni tra Portico, San Benedetto e Tredozio; Busca, al via lavori per 2,5 milioni sulle frane; Ricostruzione post alluvione, sotto ai ferri anche la provinciale Busca: lavori per 2,5 milioni di euro; Al via i lavori per l’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa: nuovi spazi Extra Schengen e servizi nel 2028. Busca, al via lavori per 2,5 milioni sulle franeÈ partito il cantiere sulla provinciale 22 che collega Tredozio e Portico. Le opere prevedono strutture di sostegno e contenimento ... msn.com ALLUVIONE, LA RICOSTRUZIONE - Questa settimana sono iniziati i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della provinciale 22 Busca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.