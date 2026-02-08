Al via la sperimentazione di un nuovo vaccino contro il virus Nipah su 60 volontari. La sperimentazione è partita in India, dove sono stati segnalati i primi casi. Per ora, l’Europa e l’Occidente non temono un’epidemia, ma la diffusione in Asia alza il livello di allerta. La preoccupazione cresce, soprattutto tra chi si occupa di salute pubblica, mentre i ricercatori cercano di capire come fermare il virus prima che si trasformi in una minaccia più ampia.

Per ora il virus Nipah non preoccupa l'Europa e i paesi occidentali, ma dopo i primi casi in India crescono i timori anche in altri paesi asiatici, con lo spettro che possa tramutarsi in un pericolo globale. Virus Nipah, il vaccino L'alto tasso di letalità, l'assenza di una cura e la possibilità di trasmissione interumana lo collocano infatti tra i virus prioritari per la sorveglianza globale. A poche settimane dallo scattare dell'allerta dell'Oms e dei report da parte dell'Ecdc in Europa per attenzionare la situazione, arriva una risposta da un team di ricercatori giapponesi che hanno annunciato i primi test sull'uomo di un vaccino. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Nipah, incubo pandemia: al via il vaccino su 60 volontari. La trasmissione del virus all'uomo, a chi è consigliato

Approfondimenti su Nipah Virus

Il virus Nipah (NiV), trasmesso dai pipistrelli della frutta, è un patogeno con elevato potenziale epidemico.

Dopo aver ottenuto buoni risultati nelle prove in laboratorio, i ricercatori dell'Università di Tokyo preparano i primi test sul vaccino contro il virus Nipah.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nipah Virus

Argomenti discussi: Dal coronavirus canino al Nipah, incubo nuove pandemie. L'allerta Oms: Ecco come proteggersi, sintomi, rischi e patologie; Neurocovid e Long Covid, l'allarme: Si manifesta mesi dopo la guarigione. I sintomi da non ignorare; Dal coronavirus canino al Nipah, incubo nuove pandemie. L'allerta Oms: Ecco come proteggersi, sintomi, rischi e patologie; Virus Nipah, mortalità tra 50 e 70%: l'incubo di una nuova pandemia.

Virus Nipah, incubo pandemia: al via il vaccino su 60 volontari. La trasmissione all'uomo, a chi è consigliatoPer ora il virus Nipah non preoccupa l'Europa e i paesi occidentali, ma dopo i primi casi in India crescono i timori anche in altri paesi asiatici, con lo spettro che possa tramutarsi in ... leggo.it

Virus Nipah, incubo pandemia: al via il vaccino su 60 volontari, ecco chi sono e a chi è consigliatoPer ora il virus Nipah non preoccupa l'Europa e i paesi occidentali, ma dopo i primi casi in India crescono i timori anche in altri paesi asiatici, ... msn.com

Virus Nipah: sintomi e possibili rischi per l'Italia. Come stanno le cose Il Ministero fa chiarezza >> https://buff.ly/QZSvrnc facebook