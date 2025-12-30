Le mie tre notti ' assurde' al Cardarelli su una barella dopo una caduta al Centro Direzionale

Le mie tre notti al Cardarelli, trascorse su una barella dopo una caduta al Centro Direzionale, sono state un’esperienza insolita e riflessiva. Ricordo l’importanza di un’assistenza qualificata e di un ambiente ospedaliero che, pur nelle difficoltà, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per molti pazienti. Un’occasione per apprezzare il ruolo di strutture come il Cardarelli nel garantire cura e attenzione a chi ne ha bisogno.

Se Antonio Cardarelli, stimato medico napoletano e considerato uno dei più grandi clinici italiani tra ’800 e ’900 per il suo acuto occhio clinico, per aver fondato l’ospedale di Napoli che porta il suo nome e per essere stato un instancabile ricercatore, sapesse che nel suo ospedale i pazienti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Le mie tre notti 'assurde' al Cardarelli su una barella dopo una caduta al Centro Direzionale Leggi anche: Va al pronto soccorso con dolori all'addome e al torace: muore dopo 6 ore su una barella Leggi anche: "Anziano bloccato da tre giorni su una barella al “Ruggi": la denuncia di Polichetti (Udc) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le mie tre notti 'assurde' al Cardarelli su una barella dopo una caduta al Centro Direzionale - Se Antonio Cardarelli, stimato medico napoletano e considerato uno dei più grandi clinici italiani tra ’800 e ’900 per il suo acuto occhio clinico, per aver fondato l’ospedale di Napoli che porta il s ... napolitoday.it

Quindicesimo anno in console al Fuori Orario per la due giorni di Vinicio Capossela. Due concerti — Natale e Santo Stefano — che fanno trenta notti vissute da dentro, da dietro quel bancone. Del live ho già detto altrove, più volte. Qui voglio fermarmi su altro. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.