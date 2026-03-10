Stop al raddoppio dell' olio tunisino | esulta la Coldiretti

La Commissione Europea ha deciso di bloccare il raddoppio delle importazioni di olio tunisino a dazio zero. La misura avrebbe aumentato le quantità in arrivo e favorito il mercato illegale. La decisione arriva dopo le proteste degli olivicoltori della Campania, che temevano un impatto negativo sui produttori locali. La scelta è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

“L’olio tunisino, i cui arrivi sono aumentati del 40%, ha un prezzo medio di circa 3,5 euro al chilo. Un dumping che scarica sui nostri produttori il peso della concorrenza sleale, costringendoli spesso a vendere al di sotto dei costi di produzione. Senza dimenticare i dubbi legati all'utilizzo nel Paese africano di pesticidi vietati in Europa”, ha detto Loffreda Olio tunisino a dazio zero arriva lo stop. Buone notizie per gli olivicoltori della Campania, la Commissione Europea ha bloccato il raddoppio delle importazioni di questo prodotto che avrebbe favorito i trafficanti di olio e penalizzato i produttori locali. “Come richiesto da Coldiretti e Filiera Italia, l’Europa ha detto no all’aumento esponenziale delle importazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

