La Commissione Europea ha deciso di bloccare il raddoppio delle importazioni di olio tunisino a dazio zero. La misura avrebbe aumentato l’arrivo di olio tunisino in Italia, penalizzando gli olivicoltori campani. Coldiretti Campania ha accolto con favore questa decisione, che evita un potenziale danno ai produttori locali. La sospensione riguarda esclusivamente il raddoppio delle importazioni senza dazio.

Tempo di lettura: 2 minuti Olio tunisino a dazio zero arriva lo stop. Buone notizie per gli olivicoltori della Campania, la Commissione Europea ha bloccato il raddoppio delle importazioni di questo prodotto che avrebbe favorito i trafficanti di olio e penalizzato i produttori locali. “Come richiesto da Coldiretti e Filiera Italia, l’Europa ha detto no all’aumento esponenziale delle importazioni. Il Commissario all’Agricoltura Christophe Hansen ha annunciato in una lettera che non sono previste concessioni commerciali aggiuntive per l’olio d’oliva” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. L’azione è andata a contrastare la proposta del Governo tunisino di rafforzare il quadro giuridico bilaterale e portare a 100. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coldiretti Campania, stop al raddoppio dell’olio tunisino

Articoli correlati

Leggi anche: Stop all’olio tunisino a basso costo: Coldiretti esulta, tutelati i produttori campani

Raddoppio import olio tunisino a dazio zero, scatta l'allarme: "Grave danno per la nostra regione"“Non possiamo permettere che una concorrenza sleale danneggi il mercato dell’olio d’oliva e le nostre produzioni di alta qualità.

Tutti gli aggiornamenti su Coldiretti Campania

Temi più discussi: Lavoro: Coldiretti Campania, mercoledì migliaia di agricoltori a Napoli per dire basta agli inganni del codice doganale e chiedere trasparenza in etichetta; Coldiretti Campania, 'risultati incoraggianti sulla brucellosi bufalina'; Assemblea Coldiretti Campania, Lollobrigida: Un miliardo e mezzo per il sistema agricolo; Coldiretti in assemblea, il ministro: Etichette, stop concorrenza sleale.

Campania, Coldiretti: Stop al raddoppio dell’olio tunisino, la Commissione europea tutela i nostri agricoltoriNapoli, 10 Marzo - Olio tunisino a dazio zero arriva lo stop. Buone notizie per gli olivicoltori della Campania, la Commissione Europea ha bloccato il ... sciscianonotizie.it

UE, Coldiretti: Fermato il Meat Sounding, no a bistecche e carne finteIl presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli: L'accordo di Trilogo mette la parola fine alla confusione delle denominazioni Napoli, 6 Marzo - Stop ... sciscianonotizie.it

Coldiretti Campania - facebook.com facebook

Coldiretti Campania, "risultati incoraggianti sulla brucellosi bufalina". Dati positivi dal Casertano, si riducono anche gli abbattimenti #ANSA x.com