Stop all’olio tunisino a basso costo | Coldiretti esulta tutelati i produttori campani

La Commissione Europea ha deciso di bloccare temporaneamente l’aumento delle importazioni di olio tunisino a dazio zero, una misura che avrebbe aumentato le quantità sul mercato e favorito il contrabbando. La decisione arriva in un momento in cui gli olivicoltori campani si sono visti tutelare da questa restrizione, che evita un’ulteriore compressione sui loro prodotti. La misura riguarda i flussi di olio tunisino verso l’Unione Europea.

Olio tunisino a dazio zero arriva lo stop. Buone notizie per gli olivicoltori della Campania, la Commissione Europea ha bloccato il raddoppio delle importazioni di questo prodotto che avrebbe favorito i trafficanti di olio e penalizzato i produttori locali. “Come richiesto da Coldiretti e Filiera Italia, l’Europa ha detto no all’aumento esponenziale delle importazioni. Il Commissario all’Agricoltura Christophe Hansen ha annunciato in una lettera che non sono previste concessioni commerciali aggiuntive per l’olio d’oliva” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. L’azione è andata a contrastare la proposta del Governo tunisino di rafforzare il quadro giuridico bilaterale e portare a 100. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

