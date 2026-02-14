Reggio Calabria la denuncia di Azzarà | trasferimento illecito del Quadro della Madonna al Morelli

Azzarà denuncia un trasferimento illecito del quadro della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria. Secondo l’esponente, il dipinto sarebbe stato spostato senza le autorizzazioni appropriate, causando malumore tra i fedeli e le autorità religiose. La vicenda ha sollevato molte proteste e alimenta un dibattito acceso sulla gestione dei beni sacri nella città.

Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione al centro di una polemica: denuncia di un trasferimento irregolare. Reggio Calabria è al centro di un acceso dibattito sulla gestione del suo patrimonio culturale. Il sindacalista Nuccio Azzarà ha denunciato un possibile trasferimento illecito del Quadro della Madonna della Consolazione, simbolo sacro della città, dall'Eremo all'Ospedale Morelli, avvenuto l'11 dicembre 2025. La vicenda solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle normative sulla tutela dei beni artistici e culturali, con possibili conseguenze legali per i responsabili. Una questione di simboli e procedure.🔗 Leggi su Ameve.eu Chiusura Anno Giubilare, il quadro della Madonna della Consolazione all'ospedale Morelli In occasione della chiusura dell'Anno Giubilare, il quadro della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria sarà trasferito alle ore 15 presso l'ospedale Morelli di viale Europa.