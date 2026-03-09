Can' t cry no more il nuovo singolo di Andrea Pinto è il grido del rock civile
Andrea Pinto, poeta, scrittore e cantautore da sempre impegnato nel sociale, torna sulla scena internazionale con “Can't Cry No More”, un brano che ha immediatamente trovato il sostegno del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Dopo il successo ottenuto con il precedente singolo "L'ombra del vento" nel circuito AudioCoop, Pinto consolida la sua posizione nel panorama indipendente nazionale: il network accende oggi i riflettori sulla sua nuova opera in lingua inglese, pubblicata dalla storica etichetta Moon Records. Il sodalizio artistico con la Moon Records, che prosegue con coerenza da anni, riflette una direzione intransigente, volutamente distante dalle logiche delle etichette discografiche italiane, spesso troppo orientate verso una musica d'evasione o bloccate in un'alternativa di facciata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
