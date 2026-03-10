Steatosi epatica esperti | Diagnosi precoce migliora gestione e riduce costi Ssn

Gli esperti sottolineano che una diagnosi precoce della steatosi epatica consente di migliorare la gestione clinica e di ridurre i costi per il Servizio sanitario nazionale. A Roma, il 10 marzo, è stato evidenziato che intervenire tempestivamente permette di affrontare meglio la condizione e di evitare complicazioni future. La diagnosi precoce rappresenta un elemento chiave per l’approccio terapeutico.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Una tempestiva e corretta presa in carico dei pazienti con steatosi epatica a maggior rischio di eventi clinici, in quanto affetti da Mash eo da fibrosi avanzata, non rappresenta soltanto la miglior strategia per prevenire l'evoluzione verso la cirrosi e le sue complicanze - epatocarcinoma e insufficienza epatica - e per ridurre mortalità e necessità di trapianto di fegato, ma costituisce una concreta opportunità di risparmio di risorse per il Ssn. Con l'obiettivo di definire le migliori strategie diagnostiche e terapeutiche per affrontare la steatosi epatica, specie la forma più aggressiva, si è...

