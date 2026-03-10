Stangata del Comune di Terni | chiesti 25mila euro di Imu a un monastero di Clarisse

Il Comune di Terni ha inviato un avviso di pagamento di 25.000 euro di IMU a un monastero di Clarisse. Oltre a questa richiesta, sono stati inviati altri avvisi per migliaia di euro a parrocchie e centri di accoglienza presenti sul territorio. La decisione riguarda diverse strutture religiose e sociali della città. La questione riguarda le nuove richieste di pagamento della tassa immobiliare.

Il velo, il libro della Regola e il crocifisso. Ma anche 25mila euro di Imu. Ecco quanto è a carico del monastero delle Clarisse di Collerolletta, a pochi chilometri da Terni. Altre migliaia di euro chiesti a parrocchie, strutture di accoglienza per senzatetto e anche al deposito del Banco alimentare del comune umbro. Sono, infatti, questi alcuni degli avvisi di accertamento Imu ricevuti in questi giorni da strutture religiose e del terzo settore di Terni, sulla base di annualità pregresse, per il momento 2020 e 2021. A parlarne sono diversi media locali. Il tema è stato portato all'attenzione del consiglio comunale di Terni che ha... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

