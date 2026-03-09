Terni enti religiosi e parrocchie | Accertamenti IMU stratosferici per migliaia di euro per un cavillo procedurale La replica

Durante il consiglio comunale di Terni è stata discussa una vicenda iniziata nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, riguardante enti religiosi e parrocchie. Si parla di accertamenti IMU con importi molto elevati, che sarebbero stati richiesti per un cavillo procedurale. La questione ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno esaminato i dettagli di questa pratica fiscale.

L’assessore al bilancio Michela Bordoni rassicura: “Disponibili ad aprire un tavolo di confronto con la diocesi e con la Conferenza episcopale. Non chiudiamo le porte a nessuno" Una vicenda risalente al 2020, in un contesto di emergenza sanitaria, è stata riportata in auge nel corso del consiglio comunale. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Pastura ha infatti chiesto all’aula di votare l’inserimento all’ordine del giorno di un atto di indirizzo sugli accertamenti che hanno interessato alcune parrocchie ed enti religiosi del territorio. L’assessore al bilancio Michela Bordoni si era espressa sul tema prima dell’ingresso in aula, per poi ribadire a Palazzo Spada il proprio pensiero. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Pasticcio Imu per le parrocchie: "Ritirare subito gli accertamenti""Non c’è direzione in cui il declamato ‘dialogo’ debba andare se non quella di ritirare immediatamente gli accertamenti". Terni: 40 milioni di Imu e 40.000 accertamenti Tari, rottamazioneTerni sta vivendo un incubo fiscale che rischia di strangolare famiglie e imprese. Aggiornamenti e notizie su Terni enti religiosi e parrocchie... Stangata Imu per gli enti religiosi: «Suore di clausura devono pagare 25 mila euro». Comune apre al confrontodi Ma. Gi. Pen. «Suore di clausura che devono pagare 25 mila euro di Imu solo nel 2020». Lunedì mattina in consiglio comunale a Terni il consigliere Roberto Pastura (Fratelli d’Italia) ha portato all’ ... umbria24.it Defunti, ecco le celebrazioni a Terni tra celebrazioni religiose e garofani rossiTerni - Domani 2 novembre alle ore 10.30 presso il cimitero di Terni, il vescovo Francesco Antonio Soddu, presiederà la santa Messa per la commemorazione dei defunti della città, concelebrata con i ... ilmessaggero.it