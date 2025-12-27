Ricostruzione post sisma riaperta a Filottrano una parte dello storico Monastero delle Clarisse
FILOTTRANO – Nei giorni delle festività natalizie, la ricostruzione post sisma restituisce a Filottrano, in provincia di Ancona, un luogo di profondo valore storico, spirituale e identitario. È stata infatti riaperta una parte del Monastero delle Clarisse, a conclusione della prima fase dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
