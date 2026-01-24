Il direttore generale dell' Asp in visita all' area sanitaria dell' Ucciardone | Più tutela per la salute dei detenuti

Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha visitato l’area sanitaria dell’Ucciardone, sottolineando l’impegno a garantire una maggiore tutela della salute dei detenuti. Accompagnato dal direttore sanitario Antonino Levita, ha evidenziato l’importanza di un modello di collaborazione efficace e orientato all’innovazione, con risultati concreti nel miglioramento dei servizi sanitari all’interno della struttura.

Un modello di collaborazione che produce risultati concreti e guarda all'innovazione. È questo il quadro emerso dalla visita istituzionale di Alberto Firenze, nuovo direttore generale dell'Asp di Palermo - accompagnato dal direttore sanitario aziendale Antonino Levita - all'area sanitaria della Casa di reclusione dell'Ucciardone. Ad accogliere i vertici dell'Azienda sono stati il direttore dell'istituto Fabio Prestopino e il direttore sanitario Gaetano Anello. Presente anche Liliana Costa, direttore della Radiologia territoriale dell'Asp. Durante la visita è stato possibile verificare i risultati della collaborazione tra l'Azienda sanitaria e l'istituto penitenziario, un lavoro sinergico che ha permesso di migliorare l'organizzazione e la qualità dell'assistenza sanitaria all'interno del carcere.

Tutela della salute dei detenuti: parola d'ordine: collaborazioneLa tutela della salute dei detenuti richiede un approccio collaborativo tra amministrazione penitenziaria, sanità penitenziaria, volontariato e cooperative.

