Sumai ' per gettonisti 150 euro l' ora contro 40 del Ssn sistema da rivedere'

Un medico over 70, che lavora come gettonista e ha una partita Iva, si è reso disponibile a tornare in corsia chiedendo 150 euro l’ora, rispetto ai circa 40 euro pagati dal Servizio Sanitario Nazionale. La questione riguarda il sistema di remunerazione e le regole attuali che permettono questa scelta. La sua disponibilità è stata comunicata in risposta alle esigenze di servizio.

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Il medico gettonista over 70 richiamato in servizio, "titolare di partita Iva, ha dato la sua disponibilità a tornare in corsia a 150 euro l'ora perché la normativa vigente glielo consente. Tuttavia, secondo il Sumai-Assoprof, prima di ricorrere a questa soluzione andrebbero applicate le regole già previste". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici ambulatoriali, commenta la vicenda la vicenda del camice bianco richiamato dalla pensione per lavorare in corsia in alcuni ospedali del Lazio e che sarebbe stato pagato 35mila euro in 1 mese. "Prima...