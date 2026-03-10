Spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del No a votare Sì partendo dalle loro tesi

In questi giorni, tra una pausa e l’altra, capita di ascoltare discussioni tra amici, colleghi o conoscenti che esprimono opinioni contrarie sulla questione del referendum. Durante incontri informali, si sentono spesso argomentazioni che cercano di convincere i sostenitori del No a votare Sì, anche con idee che possono sembrare audaci o sorprendenti. La conversazione si svolge tra battute e scambi di opinioni, nei momenti di svago o di pausa.

Più indipendenza, meno fascismo. Qualche elemento utile per dire ad amici e colleghi contrari alla riforma che per arrivare ai loro obiettivi votare No alle urne potrebbe essere la scelta peggiore da fare Capiterà anche a voi, in questi giorni, a tavola con i vostri amici, al bar con i vostri colleghi, di ritrovarvi a discutere, nei ritagli di tempo concessici dalla guerra in Iran, dalla volata scudetto, dai postumi di Sanremo, sull’altro tema dei temi: perché Sì e perché No. Il referendum si avvicina, mancano meno di due settimane, la situazione del Sì è così precaria che Giorgia Meloni ieri ha scelto di scendere in campo per provare a mobilitare la base. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

