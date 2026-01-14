Alcuni spunti per tornare sulla storia recente della Persia partendo dall’inizio

La storia della Persia, antica e complessa, offre spunti di riflessione sulla continuità e sui cambiamenti nel tempo. Dal suo ruolo di grande impero fino alle vicende più recenti, essa rappresenta un esempio di come le civiltà possano evolversi senza perdere il legame con il passato. Ripercorrere questa storia permette di comprendere meglio le radici culturali e storiche di una regione che ha segnato profondamente la storia globale.

“Historia magistra vitae” è un assioma in uso già nella Roma dei Cesari.Nel corso dei secoli, non è stato mai oggetto di”attentati” alla sua veridicità. È giunta cosi al giorno d’oggi tal quale era stata formulata agli albori della civiltà. La storia è maestra di vita, questa è la traduzione letterale della breve frase di inizio di questa nota. Premessa: solo una combinazione ha voluto che, a dieci anni di distanza dalle varie rivoluzioni cosíddette studentesche e derivate, partite da Berkeley e dilagate per tutto l’ Occidente, a Teheran, l’antica e splendida Damasco, gli Studenti Coranici dessero inizio a una rivoluzione sui generis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

