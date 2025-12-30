Frattesi Juventus incastro complicato | Sky frena su gennaio e spunta un nuovo obiettivo dalla Premier League

La trattativa tra Juventus e Frattesi si configura come un’operazione complessa, tra valutazioni altissime dell’Inter e interesse concreto dei bianconeri. Mentre Sky frena sulle tempistiche di gennaio, emerge anche un nuovo possibile obiettivo dalla Premier League. Le dinamiche di mercato si intensificano, richiedendo attenzione ai dettagli e alle evoluzioni delle prossime settimane. Ecco un aggiornamento sulle prospettive di un trasferimento che potrebbe influenzare il mercato invernale.

Davide Frattesi continua a essere una delle idee della Juventus, ma l'operazione con l' Inter non è affatto semplice. A tornare sul tema è Sky Sport, che ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista nerazzurro, reduce da un periodo non esaltante in termini di rendimento e minutaggio. Secondo l'emittente satellitare, Frattesi non starebbe esprimendo appieno il suo potenziale. «Non è quello che si è visto in questo periodo: anche l'anno scorso, pur giocando poco, era riuscito ad incidere di più», spiegano da Sky, sottolineando come il centrocampista classe 1999 resti un profilo di valore ma ancora lontano dal suo miglior livello.

