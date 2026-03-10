L’accordo tra Betsson e l’Inter, il main sponsor dei nerazzurri, è il più remunerativo in Serie A. La classifica aggiornata mostra l’Inter al primo posto in termini di valore, superando altri accordi di sponsorizzazione. La partnership con Betsson rappresenta la più significativa in questa stagione per il club. La collaborazione si inserisce in una graduatoria che monitora i contratti di sponsorizzazione delle squadre italiane.

Inter News 24 Sponsor Inter, con Eurobet.live della Roma, è stata aggiornata la classifica del valore del main sponsor che vede l’Inter al comando. L’ AS Roma ha siglato un nuovo importante accordo di sponsorizzazione con Eurobet.live, che da oggi sarà il main sponsor della maglia giallorossa. L’accordo, che prevede una durata fino al 2029, garantirà ai giallorossi 13-14 milioni di euro a stagione, con il debutto della nuova maglia sponsorizzata previsto già per la partita contro il Como. Il portale Calcio e Finanza ha fatto il punto sulla classifica delle sponsorizzazioni in Serie A, evidenziando come le squadre italiane stiano cercando di incrementare i ricavi attraverso accordi sempre più ricchi, anche se i valori sono ancora distanti rispetto a quelli dei principali club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sponsor Inter, l'accordo tra Betsson e i nerazzurri è quello di più alto valore in Serie A: la classifica aggiornata

Temi più discussi: Inter-Bodo, dopo la sconfitta anche la multa per sponsor illegale?; Inter-Betsson.sport: accordo isolato o apripista per nuove opportunità commerciali in Serie A?; Roma e Eurobet.live, accordo in stile Inter per rispettare la legge: ecco come funziona; Inter, oltre il danno la beffa? La trasferta norvegese può costare cara: il motivo.

