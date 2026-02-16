Serie D F | Teramo e Ancona in testa Giulianova sorpresa e playoff più combattuti | ecco la classifica aggiornata

Il Teramo ha ottenuto un’altra vittoria, mantenendo la vetta della classifica, perché ha battuto il team avversario con un risultato convincente. L’Ancona ha sfruttato una buona prestazione per consolidare il secondo posto, mentre il Giulianova ha sorpreso tutti con un successo inaspettato che riaccende la corsa ai playoff. La lotta tra le prime squadre del girone F resta molto serrata, con punti stretti tra le prime quattro in classifica.

Il Catania ha rallentato le sue prestazioni, lasciando punti importanti nel pareggio contro il Siracusa, mentre il Crotone è stato sconfitto pesantemente dal Picerno, subendo una battuta d’arresto che complica la corsa ai playoff.

L’Ancona vince 4-0 a Recanati e resta in testa alla classifica, insieme al Teramo.

