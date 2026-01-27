andreoli tomelleri e pennini a tutto swing domenica 15 febbraio allo spirit de milan

Domenica 15 febbraio, allo Spirit de Milan, si terrà un concerto jazz con Paolo Tomelleri, Elena Andreoli e Stefano Pennini. Un evento che propone un percorso musicale tra clarinetto, voce e pianoforte, offrendo un’esperienza conviviale e di qualità nel cuore di Milano. L’appuntamento è ideale per gli appassionati di jazz e per chi desidera trascorrere un pomeriggio musicale in un’atmosfera rilassata.

MILANO - L'inconfondibile suono del clarinetto di Paolo Tomelleri, decano del jazz italiano; la voce calda e trascinante della cantante Elena Andreoli; l'energia e la creatività del pianista Stefano Pennini: è questo il cocktail del concerto in programma, all'ora dell'aperitivo, domenica 15.

