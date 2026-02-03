Elena Andreoli Quartet e Paolo Tomelleri | domenica 15 febbraio tutto swing allo Spirit de Milan

Domenica 15 febbraio, allo Spirit de Milan, si terrà un concerto di swing con Elena Andreoli Quartet e Paolo Tomelleri. L’evento inizia alle 18 e riporta Milano indietro nel tempo, ai tempi d’oro del genere. Un pomeriggio dedicato alla musica dal vivo, tra brani classici e atmosfere vintage.

Milano si prepara a vivere un pomeriggio in pieno stile Golden Era dello swing. Domenica 15 febbraio allo Spirit de Milan (via Bovisasca 59), con inizio live alle ore 18.30 e ingresso libero, va in scena il concerto dell’ Elena Andreoli Quartet con ospite d’eccezione il grande clarinettista Paolo Tomelleri, considerato il decano del jazz italiano. Sul palco, insieme alla vocalist milanese Elena Andreoli, ci saranno Stefano Pennini al pianoforte, Raffaele Romano al contrabbasso e Alberto Traverso alla batteria: una formazione pronta a guidare il pubblico in un viaggio tra swing, eleganza e arrangiamenti contemporanei. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Approfondimenti su Elena Andreoli Quartet

