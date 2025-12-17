Scopri il nuovo, esilarante spettacolo di Alessandro Riccio, “La meccanica della gelosia”, in scena al Teatro di Fiesole. Un debutto natalizio imperdibile che renderà speciale il tuo Natale e Capodanno con risate e divertimento.

Natale e Capodanno con Alessandro Riccio: al Teatro di Fiesole il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale

Debutto natalizio per “La meccanica della gelosia”, il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale di Alessandro Riccio in programma al Teatro di Fiesole. Vista la grande richiesta di biglietti, alle date già in programma da venerdì 26 a mercoledì 31 dicembre, si aggiungono cinque repliche, da venerdì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

LA MECCANICA DELLA GELOSIA, da ven 26/12 al Teatro di Fiesole (Firenze); Capodanno a teatro: la Toscana saluta il 2025 alzando il sipario; La meccanica della gelosia in scena a Fiesole.

