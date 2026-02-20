Il gusto fa centro Il podio Dop e Igp dell’Alto Adige
Il gusto ha conquistato il podio con i prodotti Dop e Igp dell’Alto Adige, causa della presenza sulla scena olimpica di Milano-Cortina. IDM Alto Adige, l’ente che rappresenta la provincia e la Camera di commercio, ha scelto di promuovere le eccellenze locali durante le Olimpiadi. Sono state selezionate specialità come lo speck e i formaggi, che ora attirano l’attenzione di milioni di spettatori. Per valorizzare queste eccellenze, l’ente ha organizzato eventi e degustazioni nelle aree dedicate alle Olimpiadi.
È una bontà a cinque cerchi quella che IDM Alto Adige, l’azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di commercio ha deciso di mettere in campo in occasione delle Olimpiadi di Milano - Cortina. Un patrimonio non solo gastronomico, ma culturale da gustare nella Südtirol Home di Anterselva che ha accompagnato sportivi e turisti arrivati fin qui da tutto il mondo per assistere alle gare di Biathlon. Per accoglierli l’Alto Adige ha messo in campo i suoi campioni: Formaggio Stelvio DOP, Mela Alto Adige IGP, lo Speck Alto Adige IGP, il fragrante Schüttelbrot Alto Adige IGP - il tipico pane di segale croccante aromatizzato con finocchio e cumino - e i vini DOC locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Emilia-Romagna: CheftoChef e Regione a braccio per tutelare DOP e IGP, un patto per il gusto e il territorio UNESCO.CheftoChef e Regione Emilia-Romagna hanno firmato un accordo per proteggere le Dop e Igp della regione, dopo che il riconoscimento dell’erbazzone reggiano ha messo in evidenza l’importanza di difendere i prodotti locali.
Lucano (Miele Lunigiana Dop): “Con Dop e Igp garanzia di tracciabilità”Il miele biologico italiano rappresenta una nicchia di qualità e autenticità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il gusto fa centro. Il podio Dop e Igp dell’Alto Adige; Carnevale Estense 2026: nel centro storico di Ferrara un inno alla tradizione tra gusto, maschere e coriandoli; Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. E si cerca personale; Gusto napoletano e stile americano: Gino Sorbillo apre il fast food della pizza.
Il gusto fa centro. Il podio Dop e Igp dell’Alto AdigeÈ una bontà a cinque cerchi quella che IDM Alto Adige, l’azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e ... quotidiano.net
Festival Gusto. Il sale: segreti e qualità di un ingrediente al centro - la masterclassFino o grosso? Scopriamo se cucinare senza fa davvero bene. Bianco, rosa o grigio: che cosa cambia al variare dei colori. Solo un pizzico delle risposte che potreste avere.Con: Letizia Magnani, ... repubblica.it
Maltempo, neve in Alto Adige: interventi straordinari dei Vigili del Fuoco - facebook.com facebook
Il celebre alpinista, tedoforo della fiaccola olimpica in Alto Adige, per le sue missioni in quota, ha sempre portato con sé pane duro e speck. Il suo racconto x.com