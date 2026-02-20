Il gusto ha conquistato il podio con i prodotti Dop e Igp dell’Alto Adige, causa della presenza sulla scena olimpica di Milano-Cortina. IDM Alto Adige, l’ente che rappresenta la provincia e la Camera di commercio, ha scelto di promuovere le eccellenze locali durante le Olimpiadi. Sono state selezionate specialità come lo speck e i formaggi, che ora attirano l’attenzione di milioni di spettatori. Per valorizzare queste eccellenze, l’ente ha organizzato eventi e degustazioni nelle aree dedicate alle Olimpiadi.

È una bontà a cinque cerchi quella che IDM Alto Adige, l’azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di commercio ha deciso di mettere in campo in occasione delle Olimpiadi di Milano - Cortina. Un patrimonio non solo gastronomico, ma culturale da gustare nella Südtirol Home di Anterselva che ha accompagnato sportivi e turisti arrivati fin qui da tutto il mondo per assistere alle gare di Biathlon. Per accoglierli l’Alto Adige ha messo in campo i suoi campioni: Formaggio Stelvio DOP, Mela Alto Adige IGP, lo Speck Alto Adige IGP, il fragrante Schüttelbrot Alto Adige IGP - il tipico pane di segale croccante aromatizzato con finocchio e cumino - e i vini DOC locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gusto fa centro. Il podio Dop e Igp dell’Alto Adige

