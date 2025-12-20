scala parete roccia muore bimbo di 10 anni in alto adige

Un ragazzino di 10 anni e' morto ieri sera a Laudes, in Val Venosta, in Alto Adige dopo essere precipitato mentre stava scalando una parete di roccia. L'incidente si e' verificato verso le ore 17. Il bambino era in compagnia di un amico assieme al quale prima di scalare la parete di roccia avevano giocato al vicino parco giochi. Il bambino, precipitato dalla parete, e' morto sul posto. Illeso l'amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e la Guardia di Finanza. La ricostruzione della tragedia e' al vaglio delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, i due bambini, uno di 10 e l'altro di 11 anni, si erano incontrati per andare a giocare al parco gioco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

