Ortona nuova tecnologia per l’asta del pesce | il Comune ammesso a un finanziamento da 950mila euro

Il Comune di Ortona ha ottenuto un finanziamento di 950mila euro dai fondi Feampa 2021-2027, destinato alla realizzazione di una nuova asta elettronica del pesce. Questa iniziativa mira a modernizzare il settore ittico locale, migliorando efficienza e trasparenza nelle operazioni di vendita. L'intervento rappresenta un passo importante per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico della comunità di Ortona.

Il Comune di Ortona è stato ammesso in graduatoria per un finanziamento da 950mila euro a valere sui fondi Feampa 2021-2027, destinato alla realizzazione della nuova asta elettronica del pesce. Un progetto strategico che punta a trasformare il mercato ittico cittadino e a rafforzare la.

