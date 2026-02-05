pusher armato gli agenti in borghese sparano in aria

Gli agenti in borghese sono entrati nei boschi tra Gornate e Morazzone, un’area nota per lo spaccio. Quando hanno visto un pusher armato, hanno aperto il fuoco in aria per spaventarlo e bloccarlo. La zona, spesso teatro di paura per chi ci passeggia, torna sotto osservazione dopo l’ultimo intervento della polizia.

I boschi tra Gornate e Morazzone, da tempo teatro di spaccio e paura per residenti ed escursionisti, tornano al centro di un’operazione ad alto rischio della polizia di Stato. L’altro pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese hanno fatto irruzione tra gli alberi e i sentieri nascosti, un’area che già agli inizi di gennaio era stata segnalata: cartelli con scritte chiare e minacciose come “Basta spaccio“ e “Spacciatori vi faremo fuori“ testimoniano l’esasperazione dei residenti. La tensione è esplosa non appena i poliziotti in borghese hanno messo piede tra i sentieri: dal fitto della vegetazione è sbucato un uomo armato di machete, pronto ad affrontare chiunque tentasse di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In un episodio a Milano, un uomo di 28 anni è stato ucciso da agenti in borghese.

