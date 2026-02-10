Cerca di spacciare droga a un uomo ma il finto cliente è un agente in borghese

Un uomo ha cercato di spacciare droga a un cliente, ma si è trovato di fronte a un agente in borghese. L’agente lo ha avvicinato all’interno di uno stabile e gli ha proposto di comprare sostanze stupefacenti. Quando il sospettato ha capito con chi aveva a che fare, la scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Lo ha avvicinato all’interno di uno stabile e poi gli ha proposto l’acquisto di droga. Il potenziale cliente, però, era un agente della polizia locale in borghese: era entrato nell’edificio durante un servizio di controllo. È successo in via Gigante 3, vicino a piazzale Selinunte, nord ovest di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Polizia Locale

A Cremona, due individui sono stati fermati per spaccio di droga, gestito attraverso messaggi su WhatsApp.

I carabinieri di Perugia hanno arrestato una donna albanese di 30 anni a Ponte San Giovanni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Polizia Locale

Argomenti discussi: Vede la polizia e cerca di ingoiare la droga per nasconderla: 38enne arrestato e portato in carcere; Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga, 52enne arrestato dai carabinieri; La droga nel bosco non è mia, io dormivo solo in tenda, ma per il giudice la sua versione è inverosimile; Occupavano abusivamente un appartamento a Verona per confezionare e spacciare droga, fermati due pusher.

Cerca di spacciare droga a un uomo, ma il finto cliente è un agente in borgheseLo ha avvicinato all’interno di uno stabile e poi gli ha proposto l’acquisto di droga. Il potenziale cliente, però, era un agente della polizia locale in borghese: era entrato nell’edificio durante un ... milanotoday.it

Vede la polizia e cerca di ingoiare la droga per nasconderla: 38enne arrestato e portato in carcereUDINE. Agenti di polizia appostati che osservano attentamente movimenti di persone sospette, poi sorprendono un uomo in possesso varie dosi di eroina destinate allo spaccio, che non appena vede le for ... ildolomiti.it

Messina, ai domiciliari ma continuava a spacciare Un 52enne, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso a spacciare. Nuovo intervento delle forze dell’ordine. Approfondisci https://www.telespazioplay.com/post/messina-52enne-gia-ai-domiciliari-ma-sp - facebook.com facebook