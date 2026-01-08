Latitante ex Mala del Brenta arrestato dai carabinieri del Gis di Livorno | era ricercato per rapine ed estorsioni

Un uomo legato in passato alla Mala del Brenta è stato arrestato dai carabinieri del Gis di Livorno. Ricercato per rapine ed estorsioni, aveva riorganizzato un gruppo criminale tra il 2018 e il 2021, sfruttando il proprio carisma e le connessioni con l’organizzazione veneta. L’arresto conclude un’indagine volta a contrastare le attività di questa figura criminale, che si era nascosta dopo aver operato nel settore della criminalità organizzata.

In passato era stato legato alla Mala del Brenta di Felice Maniero. E più recentemente, come accertato dagli inquirenti, sfruttando il proprio carisma criminale tra il 2018 e il 2021 aveva riorganizzato e diretto un gruppo composto da storici fiancheggiatori o affiliati all'organizzazione veneta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Latitante ex mala del Brenta arrestato in un blitz dai corpi speciali dei carabinieri e dal Ros Leggi anche: Latitante arrestato in diretta TikTok dai carabinieri, era ricercato per furto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arrestato a Treviso ex della Mala del Brenta, in manette Ivan Giantin; Latitante ex mala del Brenta arrestato in un blitz di Ros e corpi speciali dei carabinieri; Ferì un carabiniere in una sparatoria a Ferrara, catturato latitante della ex 'Mala del Brenta'; Latitante ex Mala del Brenta arrestato dal Gis di Livorno: i dettagli del blitz. Arrestato a Treviso ex della Mala del Brenta, in manette Ivan Giantin - 53 anni, vicentino di Marostica, era nascosto in un vecchio appartamento a Povegliano. rainews.it

Latitante ex mala del Brenta arrestato in un blitz dai corpi speciali dei carabinieri e dal Ros - Ivan Giantin, un pregiudicato 53enne, si nascondeva a Povegliano e ad ottobre era riuscito a sfuggire alla cattura: deve scontare tre anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finali ... padovaoggi.it

Ex della Mala del Brenta in manette: fece rapine anche a Verona - Ex componente della Mala del Brenta arrestato nella notte: deve scontare 3 anni e 6 mesi per rapine commesse anche a Verona. veronaoggi.it

Ferì un carabiniere in una sparatoria a Ferrara, catturato latitante della ex 'Mala del Brenta' x.com

INFILTRAZIONE SILENZIOSA | Il procuratore di Imperia Alberto Lari, anni di indagini e una verità processuale: «La mala calabrese è presente, dobbiamo prenderne atto» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.