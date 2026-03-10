SP31 bloccata | lavori urgenti a Roncione il 10 e 11 marzo

La strada provinciale 31 sarà chiusa al traffico nei giorni 10 e 11 marzo a Roncione, per lavori urgenti sulla stabilità del terreno. La chiusura interesserà l’intera carreggiata e sarà necessaria per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti nella zona. I veicoli dovranno seguire percorsi alternativi indicati dalle segnalazioni temporanee. La riapertura è prevista per il pomeriggio del 11 marzo.

Il traffico sulla Strada Provinciale 31 subirà una pausa forzata nei prossimi giorni a causa di lavori urgenti per la stabilità del terreno. La chiusura interesserà il tratto tra Crespina e Lorenzana, specificamente in località Roncione, dove si completano interventi idrogeologici fondamentali. Martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo saranno i giorni critici deve attraversare questa zona della provincia pisana. La mappa degli spostamenti bloccati. Immaginatevi un martedì mattina presto: le auto si fermano prima del chilometro 16+700, costrette a cercare vie alternative per evitare il cantiere attivo. L'area interessata copre esattamente trecento metri di asfalto, dal punto di partenza fino al km 17+000, cuore pulsante dell'intervento di sistemazione del suolo.