A1 bloccata | notte del 11 marzo Anagni-Ferentino chiusa

Nella notte tra il 11 e il 12 marzo, la tangenziale dell’autostrada A1 tra i caselli di Anagni e Ferentino è stata completamente chiusa. La misura ha interessato il tratto che collega le due aree, interrompendo il traffico diretto verso Napoli. La chiusura ha avuto effetto durante le ore notturne, causando disagi ai mezzi in transito.

La circolazione sulla tangenziale dell’autostrada A1 subirà un’interruzione completa nel tratto compreso tra i caselli di Anagni e Ferentino, bloccando il flusso verso Napoli. Questa interruzione, necessaria per lavori di rifacimento della pavimentazione, si verificherà nella notte tra mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo del 2026. L’opera di manutenzione richiederà la chiusura totale della carreggiata nelle ore notturne, costringendo gli automobilisti a deviare su strade statali e provinciali circostanti. Anche l’area di servizio La Macchia Ovest risulterà inaccessibile durante il periodo dei lavori, con una chiusura anticipata della zona parcheggio per mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1 bloccata: notte del 11 marzo, Anagni-Ferentino chiusa Articoli correlati Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in... Esodo di Natale, incidente sulla A1: pullman turistico fuori strada tra Anagni e FerentinoUn inizio di antivigilia di Natale da incubo per molti automobilisti in viaggio verso il Sud. Tutti gli aggiornamenti su A1 bloccata notte del 11 marzo Anagni... Temi più discussi: Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-Ferentino; Cantieri sull'A1, chiuso il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli. Tutte le informazioni; A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDARNO; Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli. Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoChiusura della A1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione. Ecco le indicazioni per il percorso alternativo. romadailynews.it Viabilità: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, alle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà ... agenzianova.com ANAGNI/FERENTINO. Sulla A1 Milano–Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 marzo sarà chiuso il tratto tra i due caselli in direzione Napoli. - facebook.com facebook