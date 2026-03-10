Sottopasso via Roma | lavori in linea con il 10 marzo 2026

Il cantiere del nuovo sottopasso di via Roma a Macerata sta seguendo il programma stabilito. L’assessore ai lavori pubblici ha confermato che i lavori continueranno secondo i tempi previsti e che il completamento è previsto per il 10 marzo 2026. Nessuna variazione rispetto alle date iniziali è stata comunicata finora.

Il cantiere del nuovo sottopasso di via Roma a Macerata procede secondo i tempi previsti. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori conferma che il cronoprogramma è rispettato al 10 marzo 2026. Le ruspe operano attivamente sul consolidamento della massicciata e sulla costruzione del muro di contenimento. La strada, arteria vitale per l’ingresso e l’uscita dalla città, era stata chiusa due settimane fa per un periodo previsto di quattro settimane. I lavori attuali vedono la realizzazione delle strade di innesto a quota reale con l’abbassamento della sede stradale come da progetto. Si sta iniziando a gettare l’ultima parte del percorso ciclopedonale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

