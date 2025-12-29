linea 10 metropolitana di napoli aggiudicata la gara per i lavori

È stata ufficialmente assegnata la gara per i lavori della Linea 10 della metropolitana di Napoli. Questa nuova linea collegherà la stazione AV di Afragola con diverse zone della città, tra cui Afragola, Casoria, Casavatore e l’area nord-est, fino a piazza Carlo III. In futuro, si prevede anche il collegamento con piazza Garibaldi, migliorando così la rete di trasporto locale.

