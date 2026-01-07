Lavori sulla linea FL1 Roma–Orte bus sostitutivi e modifiche ai treni fino al 1° marzo
Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Roma–Orte e le tratte sostitutive, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, comprendenti rinnovo e risanamento della massicciata. Queste modifiche potrebbero comportare variazioni negli orari e nella percorrenza dei treni e dei bus sostitutivi. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di programmare i propri spostamenti.
Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Roma–Firenze, con interventi di rinnovo e risanamento della massicciata tra Poggio Mirteto e Fara Sabina.Lavori sulla linea FL1. 🔗 Leggi su Romatoday.it
