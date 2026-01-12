Sostenibilità 10 tesi per il futuro | aperte le candidature al premio di laurea promosso da Symbola

È aperta la seconda edizione del premio di laurea “10 tesi per la sostenibilità”, promosso da Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli e Unioncamere, con il supporto di Deloitte Climate & Sustainability. Le candidature possono essere presentate entro il 31 gennaio, offrendo agli studenti l’opportunità di contribuire a riflessioni e soluzioni per un futuro sostenibile attraverso il proprio percorso accademico.

C'è tempo fino al 31 gennaio per candidarsi alla seconda edizione del premio di laurea "10 tesi per la sostenibilità", promosso da Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli e Unioncamere, con il sostegno di Deloitte Climate & Sustainability. Un'iniziativa che mette sul tavolo un messaggio chiaro: la sostenibilità non è una moda, ma una competenza da premiare. Ventiquattro atenei coinvolti, da nord a sud. Sono 24 le università italiane che hanno aderito al premio, affiancando la Luiss. Tra queste figurano, tra le altre, Bocconi, Ca' Foscari, Federico II di Napoli, La Sapienza, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Cattolica del Sacro Cuore e numerosi atenei pubblici e privati distribuiti su tutto il territorio nazionale, comprese le università telematiche.

