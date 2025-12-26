Comuni Premio città italiana dei giovani | candidature aperte fino al 15 febbraio 

Dopo l’edizione 2025 vinta da Catania, si aprono le candidature per il  Premio “Città Italiana dei Giovani” 2026,  iniziativa di carattere nazionale promossa dal  Consiglio Nazionale dei Giovani  in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e la  Consulta ANCI Giovani. Il bando punta a  valorizzare progetti urbani innovativi  capaci di promuovere inclusione, benessere e partecipazione attiva delle giovani generazioni, rafforzando il ruolo dei territori nelle politiche giovanili. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

