Sospette sparizioni di cani e gatti sale la preoccupazione | Dove stanno finendo questi animali?

Nella zona del Monte sono spariti negli ultimi tempi diversi cani e gatti. A segnalare uno dei casi sospetti una signora che il 28 febbraio non ha più visto tornare a casa Nikki, un micio molto affettuoso Nella zona del Monte di Cesena sta accadendo un fatto che sta preoccupando alcuni abitanti: negli ultimi tempi si sono susseguite sospette sparizioni di gatti e cani affettuosi animali domestici e che, all'improvviso, spariscono e non tornano più a casa. A segnalare il caso è proprio una signora che il 28 febbraio non ha più visto tornare a casa Nikki, un micio molto affettuoso e abituato a restare nei dintorni di casa. "Da quel giorno - spiega la signora Cristina - ho iniziato a cercarlo ovunque e ad affiggere volantini nel quartiere, mettere fototrappole nei giardini dei vicini consenzienti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

