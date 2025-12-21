Natale di solidarietà al Parco degli Animali quintali di cibo e doni per cani e gatti
Il Natale al Parco degli Animali di Firenze si presenta come un momento di solidarietà e condivisione. Quintali di cibo, doni e accessori sono stati raccolti grazie all’impegno della comunità locale. Un’occasione per sostenere i cani e i gatti ospitati, dimostrando attenzione e affetto verso gli animali meno fortunati. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà che arricchisce l’intera comunità.
Quintali di croccantini, chili di scatolette ma anche vestitini, guinzagli, giochi e accessori. Il Natale al Parco degli Animali di Firenze quest’anno è all’insegna della solidarietà grazie alla straordinaria partecipazione dei fiorentini. In occasione della Babbonatalata, organizzata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
