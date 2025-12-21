Natale di solidarietà al Parco degli Animali quintali di cibo e doni per cani e gatti

Il Natale al Parco degli Animali di Firenze si presenta come un momento di solidarietà e condivisione. Quintali di cibo, doni e accessori sono stati raccolti grazie all’impegno della comunità locale. Un’occasione per sostenere i cani e i gatti ospitati, dimostrando attenzione e affetto verso gli animali meno fortunati. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà che arricchisce l’intera comunità.

Firenze, oltre 60 quintali di cibo e accessori nelle raccolte natalizie per il Parco degli Animali - Quintali di croccantini, chili di scatolette ma anche vestitini, guinzagli, giochi e materiali utili alla cura quotidiana. 055firenze.it

Solidarietà e divertimento: a Firenze un weekend dedicato agli animali e alla beneficenza - Firenze, 13 dicembre 2024 – Ci aspetta un fine settimana all'insegna della solidarietà, con iniziative che vedono protagonisti sia gli animali che le persone più fragili. lanazione.it

Ferrari Christmas Day : per Natale le Ferrari diventano slitte di solidarietà - facebook.com facebook

