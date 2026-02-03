Sorpresi a rubare nel parcheggio del centro commerciale ladri in fuga presi dalla Polizia

La polizia ha catturato una coppia di ladri sorpresi a rubare nel parcheggio di un centro commerciale a Mirandola. Le urla di una passante e l’intervento rapido degli agenti hanno impedito ai due di portare a termine il colpo. I ladri sono stati fermati e portati in questura.

